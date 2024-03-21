Поляки тимчасово припинять блокування ПП "Зосин-Устилуг"

Польські протестувальники, як очікується, о 20:00 припинять блокувати рух транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин – Устилуг".

Про це повідомляє Державна митна служба України у Telegram, пише "Європейська правда".



"За інформацією польської сторони, сьогодні, 21 березня, з 20:00 тимчасово припиняється протест, пов'язаний із частковим обмеженням руху транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин", – ідеться в повідомленні.



"Повідомляється, що рух здійснюватиметься без ускладнень", – наголошується в повідомленні українських митників.

Напередодні посол України в Польщі Василь Зварич повідомив про відновлення руху усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика – Шегині".

Нагадаємо, у середу, 20 березня, польські фермери влаштували сотні демонстрацій та блокад по всій території Польщі.

Українські прикордонники повідомили про розширення блокади протестувальників біля КПП "Медика – Шегині" у тому числі на пасажирські автобуси, що прямують на в’їзд та виїзд з України.