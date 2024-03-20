Польські фермери блокуватимуть рух пасажирських автобусів на КПП "Шегині"

Польські фермери мають намір заблокувати рух пасажирських автобусів у пункті пропуску "Медика – Шегині".

Про це речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко розповів у коментарі "Українській правді".

За його словами, українські прикордонники отримали від представників Прикордонної варти Польщі інформацію, що польські фермери масштабують свої дії з блокування руху для транспортних засобів на напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині".

Протестувальники будуть блокувати рух для автобусів як на в’їзд в Польщу, так і на виїзд. "Учасники блокади кордону планують пропускати по одному автобусу на дві години як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", – сказав Демченко.

Як він пояснив, про те, скільки триватимуть такі дії, наразі не відомо. Польська сторона має повідомити у разі зміни ситуації, або наявності додаткової інформації, зазначив офіцер.

Повідомляли, що у середу, 20 березня, польські фермери планують сотні демонстрацій та блокад по всій території Польщі.

У неділю й понеділок фермери заблокували дві дороги на шляху до Німеччини, змусивши водіїв прямувати в об’їзд, а перед тим почали блокувати дорогу до Словаччини в районі селища Хижне, заявивши, що лишатимуться там до кінця березня.