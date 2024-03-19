Польські фермери анонсували на середу сотні акцій по всій території країни

У середу, 20 березня, польські фермери планують сотні демонстрацій та блокад по всій території Польщі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Демонстрації з сільськогосподарською технікою та блокади плануються у близько 400 місць по всій території Польщі, зокрема на десятку важливих доріг на під’їзді до Варшави.

Поліція попередила також про труднощі на вулицях Кракова, де протестувальники планують заїхати безпосередньо у місто. Громадян закликають у цей день пересісти з особистих авто на громадський транспорт, щоб уникнути заторів.

Проблеми очікують також у Гданську, де акція на вулицях міста триватиме з 10 до 16 години.

Мерія Вроцлава, де фермери також хотіли протестувати у місті, не дала дозволу на акції в адміністративному районі міста з аргументами, що це створить проблеми для дорожнього руху та безпеки містян. Організатори хочуть оскаржувати рішення у суді.

Нагадаємо, у неділю й понеділок фермери заблокували дві дороги на шляху до Німеччини, змусивши водіїв прямувати в об’їзд, а перед тим почали блокувати дорогу до Словаччини в районі селища Хижне, заявивши, що лишатимуться там до кінця березня.

У цьому місці, як повідомляють, блокада як така припинилася, оскільки водії вантажівок змінили маршрути і не їдуть цим шляхом. На кордоні залишилася невелика група фермерів і кілька тракторів, які стоять обабіч дороги.

Фермери хочуть змін до вимог, які накладають на них згідно з новим екологічним законодавством ЄС, та регулювання напливу на європейський ринок агропродукції з країн за межами ЄС.