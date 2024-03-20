Рух транспорту в ПП "Медика-Шегині" відновлено після блокади польськими фермерами

Посол України в Польщі Василь Зварич повідомив про відновлення руху усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика-Шегині".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Позитивні новини на завершення дня: рух УСІХ транспортних засобів у пункті пропуску "Медика-Шегині" повністю розблокований і відбувається в штатному режимі", – написав Зварич.

Трохи раніше Держприкордонслужба повідомила, що в пункті пропуску "Медика-Шегині" відновлено пропуск легкових автомобілів і автобусів в обох напрямках.

Нагадаємо, у середу, 20 березня, польські фермери влаштували сотні демонстрацій та блокад по всій території Польщі.

Українські прикордонники повідомили про розширення блокади протестувальників біля КПП "Медика-Шегині" у тому числі на пасажирські автобуси, що прямують на в’їзд та виїзд з України.

Віцепрем’єр Олександр Кубраков закликав польський уряд відреагувати на те, що фермери-протестувальники розширили свою блокаду на пасажирські автобуси.