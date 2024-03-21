Поляки временно прекратят блокирование ПП "Зосин-Устилуг"
Польские протестующие, как ожидается, в 20:00 прекратят блокировать движение транспортных средств перед пунктом пропуска "Зосин – Устилуг".
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в Telegram, пишет "Европейская правда".
"По информации польской стороны, сегодня, 21 марта, с 20:00 временно прекращается протест, связанный с частичным ограничением движения транспортных средств перед пунктом пропуска "Зосин", – говорится в сообщении.
"Сообщается, что движение будет осуществляться без осложнений", – отмечается в сообщении украинских таможенников.
Накануне посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил о возобновлении движения всех транспортных средств в пункте пропуска "Медыка – Шегини".
Напомним, в среду, 20 марта, польские фермеры устроили сотни демонстраций и блокад по всей территории Польши.
Украинские пограничники сообщили о расширении блокады протестующих возле КПП "Медыка – Шегини" в том числе на пассажирские автобусы, следующие на въезд и выезд из Украины.