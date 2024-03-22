ЄС застеріг Іран від передачі Росії балістичних ракет

Лідери Європейського Союзу попередили Іран, що він зіткнеться з відповіддю ЄС у разі передачі Росії балістичних ракет.

Про це йдеться в ухвалених лідерами держав-членів ЄС висновках саміту, перший день якого пройшов у четвер в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Лідери Євросоюзу закликали треті сторони негайно припинити надавати матеріальну підтримку агресивній війні Росії проти України.

Вони зазначили, що вкрай стурбовані повідомленнями про те, що Іран може передати Росії балістичні ракети та пов'язані з ними технології для використання проти України.

"Якщо Іран зробить це, Європейський Союз готовий відреагувати швидко і в координації з міжнародними партнерами, включно з новими і суттєвими обмежувальними заходами проти Ірану", – йдеться у висновках саміту.

У лютому агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Іран з початку 2024 року вже відправив до Росії кілька партій своїх балістичних ракет класу "земля-земля" в межах домовленостей із поглиблення співпраці між двома країнами.

Постійне представництво Ірану при ООН заперечило це повідомлення.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спростував постачання іранських балістичних ракет до Росії.

У США цієї інформації теж офіційно не підтверджували.