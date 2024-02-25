Буданов не підтвердив передачу Росії іранських балістичних ракет

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спростував постачання іранських балістичних ракет до Росії.

Про це у неділю він заявив у коментарі телеканалу "Ми – Україна" на полях форуму "Україна. Рік 2024", повідомляє "Європейська правда".

"Їх нема. Це все не відповідає дійсності", – сказав Буданов, відповідаючи на запитання стосовно даних ЗМІ про поставлені Іраном балістичні ракети Росії.

Щодо поставки росіянам ракет від КНДР, Буданов сказав, що кілька таких ракет було використано. "Але щодо масштабного застосування – це теж не відповідає дійсності", – зазначив керівник ГУР МО.

Агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Іран з початку 2024 року вже відправив до Росії кілька партій своїх балістичних ракет класу "земля-земля" в межах домовленостей із поглиблення співпраці між двома країнами.

Постійне представництво Ірану при ООН заперечило це повідомлення.

У США цієї інформації офіційно не підтверджували, але анонсували додаткові санкції проти Ірану через підтримку російської агресії.