ЕС предостерег Иран от передачи России баллистических ракет

Лидеры Европейского Союза предупредили Иран, что он столкнется с ответом ЕС в случае передачи России баллистических ракет.

Об этом говорится в принятых лидерами государств-членов ЕС выводах саммита, первый день которого прошел в четверг в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Лидеры Евросоюза призвали третьи стороны немедленно прекратить оказывать материальную поддержку агрессивной войне России против Украины.

Они отметили, что крайне обеспокоены сообщениями о том, что Иран может передать России баллистические ракеты и связанные с ними технологии для использования против Украины.

"Если Иран сделает это, Европейский Союз готов отреагировать быстро и в координации с международными партнерами, включая новые и существенные ограничительные меры против Ирана", – говорится в выводах саммита.

В феврале агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран с начала 2024 года уже отправил в Россию несколько партий своих баллистических ракет класса "земля-земля" в рамках договоренностей по углублению сотрудничества между двумя странами.

Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло это сообщение.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов опроверг поставки иранских баллистических ракет в Россию.

В США эту информацию тоже официально не подтверждали.