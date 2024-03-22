Лідери ЄС хочуть нових санкцій проти Білорусі, КНДР та Ірану 

Саміт лідерів ЄС у четвер закликав Єврокомісію підготувати подальші санкції проти Білорусі, Північної Кореї та Ірану у зв’язку з підтримкою російської агресивної війни проти України.

Про це йдеться в ухвалених лідерами висновках саміту, перший день якого пройшов у четвер в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Лідери усіх держав-членів ЄС погодились, що доступ Росії до чутливих предметів і технологій, які мають важливе значення для ведення бойових дій, має бути максимально обмежений, в тому числі шляхом націлювання на суб'єкти у третіх країнах.

Відтак Єврорада закликала главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля і Єврокомісію "підготувати подальші санкції проти Білорусі, Північної Кореї та Ірану", йдеться у висновках.

Європейська рада також закликала Раду ЄС та Єврокомісію покращити обмін інформацією та активізувати дії ЄС та держав-членів з третіми країнами та закрити всі лазівки обходу санкцій як всередині, так і за межами ЄС.

Cаміт ЄС також закликав якомога швидше затвердити переговорні рамки, які Європейська комісія підготувала для України та Молдови.

А ще лідери ЄС домовилися, що Євросоюз продовжить роботу над планом використання прибутків від заморожених активів російського центробанку, у тому числі для озброєння України.