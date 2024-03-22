Словаччина відкинула критику ЄС щодо ліквідації спеціальної антикорупційної прокуратури

Словаччина відкинула критику Єврокомісії щодо закриття спеціального підрозділу прокуратури у справах про хабарництво, заявивши, що цей крок не порушує законодавство ЄС та що такі розслідування будуть продовжуватися.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

У заяві Міністерства юстиції йдеться, що ліквідація спеціальної антикорупційної прокуратури явно не суперечить законодавству Євросоюзу.

Справи, якими займалася прокуратура, мають передати до інших органів прокуратури. Міністерство юстиції зазначило, що ухвалений закон дає достатні гарантії того, що розслідування не будуть скомпрометовані.

У відомстві також зауважили, що консультації з Єврокомісією тривають, і будь-які сумніви щодо змін є безпідставними.

У середу Словаччина ліквідувала свій спеціальний підрозділ прокуратури у справах про хабарництво, незважаючи на занепокоєння Європейського Союзу.

9 лютого парламент Словаччини проголосував за зміни до кримінального кодексу та ліквідацію спеціальної прокуратури, що займається розслідуванням тяжких злочинів і корупції – законодавство, яке зазнало гострої критики в країні та в ЄС.

Зміни до законодавства передбачають, що ці справи передадуть до регіональних прокуратур, які не займалися такими злочинами протягом 20 років.

Це також означає пом'якшення покарань за корупцію та деякі інші злочини, зокрема можливість умовного засудження, а також значне скорочення строків давності.

Нагадаємо, на початку лютого в понад 30 містах Словаччини знову пройшли протести проти уряду Роберта Фіцо, у столиці Братиславі акція стала найбільшою і зібрала 30 тисяч учасників.