Словакия отвергла критику Еврокомиссии по поводу закрытия специального подразделения прокуратуры по делам о взяточничестве, заявив, что этот шаг не нарушает законодательство ЕС и что такие расследования будут продолжаться.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В заявлении Министерства юстиции говорится, что ликвидация специальной антикоррупционной прокуратуры явно не противоречит законодательству Евросоюза.

Дела, которыми занималась прокуратура, должны передать в другие органы прокуратуры. Минюст отметил, что принятый закон дает достаточные гарантии того, что расследования не будут скомпрометированы.

В ведомстве также отметили, что консультации с Еврокомиссией продолжаются, и любые сомнения относительно изменений являются безосновательными.

В среду Словакия ликвидировала свое специальное подразделение прокуратуры по делам о взяточничестве, несмотря на беспокойство Европейского Союза.

9 февраля парламент Словакии проголосовал за изменения в уголовный кодекс и ликвидацию специальной прокуратуры, занимающейся расследованием тяжких преступлений и коррупции – законодательство, которое подвергли резкой критике в стране и в ЕС.

Изменения в законодательство предусматривают, что эти дела передадут в региональные прокуратуры, которые не занимались такими преступлениями в течение 20 лет.

Это также означает смягчение наказаний за коррупцию и некоторые другие преступления, в частности возможность условного осуждения, а также значительное сокращение сроков давности.

Напомним, в начале февраля в более чем 30 городах Словакии снова прошли протесты против правительства Роберта Фицо, в столице Братиславе акция стала крупнейшей и собрала 30 тысяч участников.