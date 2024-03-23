Генпрокуратура Латвії почала кримінальне провадження через приватні перельоти глави МЗС

Генеральна прокуратура Латвії розпочала кримінальний процес щодо можливої розтрати коштів у зв'язку з використанням міністром закордонних справ Крішьянісом Каріньшем приватних авіарейсів під час перебування на посаді прем'єра.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Оскільки існує реальна можливість вчинення кримінального злочину, Генпрокуратура ухвалила рішення про порушення кримінального процесу за статтею про можливу розтрату коштів у великих розмірах.

За підсумками перевірки стало відомо, що на спецрейси у 2021-2023 роках витратили суми, які перевищують передбачені договорами з туристичними агентствами.

За даними Держканцелярії, з вересня 2021 по вересень 2023 року з держбюджету на спецрейси Каріньша витратили 613 830 євро, що разом із частиною витрат, які покриває ЄС, становить 1,36 млн євро.

Як інформує Delfi, прем'єрка Латвії Евіка Сіліня після заяви Генпрокуратури сформувала комісію для оцінки відповідальності посадовців у зв'язку з польотами свого однопартійця та глави МЗС.

Глава уряду доручила міністерствам юстиції, фінансів, а також економіки та добробуту делегувати своїх представників до комісії.

Крім того, вона доручила Держканцелярії у співпраці з міністерством фінансів і МЗС протягом чотирьох місяців розробити норми, що визначають умови використання спеціальних договірних транспортних послуг.

"В мене немає інформації про можливе кримінальне переслідування конкретних посадових осіб у зв'язку з виявленими прокуратурою порушеннями. Якщо я отримаю таку інформацію, то негайно вживу заходів відповідно до вимог закону", – заявила Сіліня.

Раніше Каріньш заявив, що відсутність публічного обговорення його оренди приватних авіарейсів під час перебування на посаді прем'єра була помилкою.

Перед цим він заявляв, що не збирається йти у відставку на тлі скандалу. Згідно з узагальненими даними, Каріньш літав спецрейсами для участі в заходах не 18, а щонайменше 36 разів.

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс вважає, що польоти Каріньша на приватних літаках могли бути неспівмірними та економічно невигідними.