Генпрокуратура Латвии начала уголовное производство из-за частных перелетов главы МИД

Генеральная прокуратура Латвии начала уголовный процесс о возможной растрате средств в связи с использованием министром иностранных дел Кришьянисом Кариньшем частных авиарейсов во время пребывания на посту премьера.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Поскольку существует реальная возможность совершения уголовного преступления, Генпрокуратура приняла решение о возбуждении уголовного процесса по статье о возможной растрате средств в крупных размерах.

По итогам проверки стало известно, что на специальные рейсы в 2021-2023 годах были потрачены суммы, которые превышают предусмотренные договорами с туристическими агентствами.

По данным Госканцелярии с сентября 2021 по сентябрь 2023 года из госбюджета на спецрейсы Кариньша было потрачено 613 830 евро, что вместе с частью расходов, которые покрывает ЕС, составляет 1,36 млн евро.

Как информирует Delfi, премьер-министр Латвии Эвика Силиня поcле заявления Генпрокуратуры сформировала комиссию для оценки ответственности должностных лиц в связи с полетами своего однопартийца и главы МИД.

Глава правительства поручила министерствам юстиции, финансов, а также экономики и благосостояния делегировать своих представителей в комиссию.

Кроме того, она поручила Госканцелярии в сотрудничестве с министерством финансов и МИД в течение четырех месяцев разработать нормы, которые определяют условия использования специальных договорных транспортных услуг.

"У меня нет информации о возможном уголовном преследовании конкретных должностных лиц в связи с выявленными прокуратурой нарушениями. Если я получу такую информацию, то немедленно приму меры в соответствии с требованиями закона", – заявила Силиня.

Ранее Кариньш заявил, что отсутствие публичного обсуждения его аренды частных авиарейсов во время пребывания на посту премьера было ошибкой.

Перед этим он говорил, что не собирается уходить в отставку на фоне скандала. Согласно обобщенным данным, Кариньш летал спецрейсами для участия в мероприятиях не 18, а по меньшей мере 36 раз.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс считает, что полеты Кариньша на частных самолетах могли быть несоразмерными и экономически невыгодными.