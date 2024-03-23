Французька влада оголосила війну наркоторгівлі в Марселі

Французька влада проводить масштабну поліцейську операцію проти наркоторгівлі в Марселі, що на півдні країни, через яку останніми роками спостерігається різке зростання насильства.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euronews.

Правоохоронці задіяли від 700 до 1000 поліцейських, жандармів та митників у масштабній операції проти наркоторговців та їхніх клієнтів у Марселі.

Днями президент Франції Емманюель Макрон заявив, що операція покликана покласти край наркоторгівлі та забезпечити порядок у Марселі.

À Marseille et dans d’autres villes de France, c’est une opération sans précédent que nous avons lancée pour porter un coup d’arrêt aux trafics de drogues, assurer l’ordre républicain, faire « place nette ». pic.twitter.com/hnmI8NYhS5 – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 19, 2024

Як зазначає Euronews, дії поліції в місті вже призвели до того, що наркоторговці стали перебиратися в інші місця – зокрема, до Бельгії.

Жертвами спалаху насильства в Марселі, до яких призвела діяльність наркобанд, торік стали 49 осіб.

Раніше суд у Нідерландах засудив лідера наркокартелю до довічного ув'язнення за серію вбивств.

Нещодавно бельгійську столицю Брюссель, де розташовані інституції ЄС, сколихнула серія перестрілок між бандами наркоторговців.

Бельгія разом із Нідерландами відіграє важливу роль на ринку нелегальних наркотиків континенту. У 2023 році бельгійська влада вилучила рекордну 121 тонну кокаїну в порту Антверпен-Брюгге.