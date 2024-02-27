У Нідерландах ватажка мафії визнали винним у серії вбивств

Суд у Нідерландах засудив лідера наркокартелю до довічного ув'язнення за серію вбивств.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

46-річного Тагі, якого заарештували в Дубаї, та 16 ймовірних членів банди судили за шість вбивств та замахи на вбивство, а також за те, що вони наймали кілерів для 13 вбивств, скоєних у період між 2015 та 2017 роками.

Спостерігачі відзначають, що судовий процес, названий "Маренго" за кодовою назвою операції, під час якої затримали обвинувачених, був безпрецедентним для Нідерландів.

У 2017 році підозрюваний член банди здався правоохоронцям та став ключовим свідком у розслідуванні вбивств. Згодом вбили брата свідка, а його адвоката застрелили біля свого будинку.

Крім цього, Нідерланди сколихнуло вбивство у 2021 році кримінального журналіста Пітера де Вріса, який був радником та довіреною особою свідка. Він помер від отриманих поранень після дев'яти днів, що він провів у лікарні.

У справі про вбивство представника ЗМІ ідентифікували дев'ять підозрюваних, а людину на ім'я Делано Г. звинуватили в тому, що той стріляв у де Вріса серед білого дня.

Втім, Тагі та 16 іншим обвинуваченим не висували звинувачення у цих трьох вбивствах, які сталися під час судового процесу над ними, що розпочався у 2022 році.

Раніше бельгійську столицю Брюссель, де розташовані інституції ЄС, сколихнула серія перестрілок між бандами наркоторговців.

Бельгія разом із Нідерландами відіграє важливу роль на ринку нелегальних наркотиків континенту. У 2023 році бельгійська влада вилучила рекордну 121 тонну кокаїну в порту Антверпен-Брюгге.

Перед цим повідомлялося, що у Німеччині у 2023 році також вилучили рекордну кількість кокаїну.