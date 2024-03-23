Французская власть объявила войну наркоторговле в Марселе

Французские власти проводят масштабную полицейскую операцию против наркоторговли в Марселе, что на юге страны, из-за которой в последние годы наблюдается резкий рост насилия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euronews.

Правоохранители задействовали от 700 до 1000 полицейских, жандармов и таможенников в масштабной операции против наркоторговцев и их клиентов в Марселе.

На днях президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что операция призвана положить конец наркоторговле и обеспечить порядок в Марселе.

À Marseille et dans d’autres villes de France, c’est une opération sans précédent que nous avons lancée pour porter un coup d’arrêt aux trafics de drogues, assurer l’ordre républicain, faire « place nette ». pic.twitter.com/hnmI8NYhS5 – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 19, 2024

Как отмечает Euronews, действия полиции в місті уже привели к тому, что наркоторговцы стали перебираться в другие места – в частности, в Бельгию.

Жертвами вспышки насилия в Марселе, к которым привела деятельность наркобанд, в прошлом году стали 49 человек.

Ранее суд в Нидерландах приговорил лидера наркокартеля к пожизненному заключению за серию убийств.

Недавно бельгийскую столицу Брюссель, где расположены институты ЕС, всколыхнула серия перестрелок между бандами наркоторговцев.

Бельгия вместе с Нидерландами играет важную роль на рынке нелегальных наркотиков континента. В 2023 году бельгийские власти изъяли рекордную 121 тонну кокаина в порту Антверпен-Брюгге.