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Французская власть объявила войну наркоторговле в Марселе

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Новости — Суббота, 23 марта 2024, 18:32 — Андрей Синявский

Французские власти проводят масштабную полицейскую операцию против наркоторговли в Марселе, что на юге страны, из-за которой в последние годы наблюдается резкий рост насилия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euronews.

Правоохранители задействовали от 700 до 1000 полицейских, жандармов и таможенников в масштабной операции против наркоторговцев и их клиентов в Марселе.

На днях президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что операция призвана положить конец наркоторговле и обеспечить порядок в Марселе.

Как отмечает Euronews, действия полиции в місті уже привели к тому, что наркоторговцы стали перебираться в другие места – в частности, в Бельгию.

Жертвами вспышки насилия в Марселе, к которым привела деятельность наркобанд, в прошлом году стали 49 человек.

Ранее суд в Нидерландах приговорил лидера наркокартеля к пожизненному заключению за серию убийств.

Недавно бельгийскую столицу Брюссель, где расположены институты ЕС, всколыхнула серия перестрелок между бандами наркоторговцев.

Бельгия вместе с Нидерландами играет важную роль на рынке нелегальных наркотиков континента. В 2023 году бельгийские власти изъяли рекордную 121 тонну кокаина в порту Антверпен-Брюгге.

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