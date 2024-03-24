ДПСУ: Поляки повністю заблокували рух вантажівок на виїзд з України на двох КПП

Польські фермери зовсім не пропускають українські вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу, на пунктах пропуску "Ягодин" і "Рава-Руська".

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише "Європейська правда".

Демченко відзначив, що станом на неділю польські фермери блокують три пункти пропуску – "Угринів", "Ягодин" та "Рава-Руська". На двох останніх рух вантажівок у бік Польщі наразі повністю зупинений.

"Польські фермери взагалі не пропускають українські вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу. Тут за останній період ми маємо нульові показники перетину кордону на виїзд з України", – сказав Демченко, описуючи ситуацію на пунктах пропуску "Ягодин" і "Рава-Руська".

На цих напрямках заблоковано близько 500 вантажівок.

Демченко підкреслив, що певну кількість транспортних засобів не пропускають і в бік України. Наприклад, на "Ягодині" за минулу добу польські фермери пропустили близько 60 вантажівок, у той час як цей КПП має добову спроможність оформлювати 1200-1400 вантажних авто.

Нагадаємо, у четвер 21 березня стало відомо, що польські протестувальники припинять блокувати рух транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин – Устилуг".

20 березня посол України в Польщі Василь Зварич повідомив про відновлення руху усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика – Шегині".