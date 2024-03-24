ГПСУ: Поляки полностью заблокировали движение грузовиков на выезд из Украины на двух КПП

Польские фермеры совсем не пропускают украинские грузовые транспортные средства, которые следуют из Украины в Польшу, на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, пишет "Европейская правда".

Демченко отметил, что по состоянию на воскресенье польские фермеры блокируют три пункта пропуска – "Угринов", "Ягодин" и "Рава-Русская". На двух последних движение грузовиков в сторону Польши пока полностью остановлено.

"Польские фермеры вообще не пропускают украинские грузовые транспортные средства, которые следуют из Украины в Польшу. Здесь за последний период мы имеем нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины", – сказал Демченко, описывая ситуацию на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

На этих направлениях заблокировано около 500 грузовиков.

Демченко подчеркнул, что определенное количество транспортных средств не пропускают и в сторону Украины. Например, на "Ягодине" за минувшие сутки польские фермеры пропустили около 60 грузовиков, в то время как этот КПП имеет суточную способность оформлять 1200-1400 грузовых авто.

Напомним, в четверг 21 марта стало известно, что польские протестующие прекратят блокировать движение транспортных средств перед пунктом пропуска "Зосин – Устилуг".

20 марта посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил о возобновлении движения всех транспортных средств в пункте пропуска "Медика – Шегини".