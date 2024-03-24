На фронті загинув боєць з Грузії 

Ще один грузинський боєць, учасник російсько-української війни Тенгіз Чанія, загинув під час бойових дій в Україні.

Про це повідомив грузинський телеканал Mtavari, пише "Європейська правда".

Чанія воював на напрямку Авдіївка-Мар'їнка, у складі Третьої штурмової бригади.

За повідомленням телеканалу, він загинув у п’ятницю 22 березня внаслідок російського ракетного обстрілу. Через бойові дії винести його тіло з поля бою не вдалося.

Фото з сайту mtavari.tv

Чанія був вимушеним переселенцем з Абхазії, він був учасником абхазької війни та російсько-грузинської війни 2008 року.

Чанія був колишнім співробітником Розвідувального управління Міноборони Грузії та Другого відділу спеціального призначення МВС.

Він воював в Україні з першого дня повномасштабної війни і за цей період двічі був поранений, але після одужання обидва рази повертався на передову.

Повномасштабна війна Росії проти України забрала життя 62 грузинських бійців, вказує телеканал.

15 березня стало відомо, що у боях на сході України загинув німецький доброволець.

А у Вільнюсі поховали першого литовського добровольця, який загинув, захищаючи Україну.