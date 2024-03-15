В боях за Україну загинув доброволець з Німеччини

У боях на сході України загинув німецький доброволець.

Про це Redaktionsnetzwerk Deutschland повідомили в Інтернаціональному легіоні, передає "Європейська правда".

37-річний чоловік, який називав себе Штефан, загинув під час російського артилерійського обстрілу в четвер.

У повідомленні йдеться, що Штефан працював з розвідувальним підрозділом з укриття, яке потрапило під пряме попадання, а потім обвалилося. "Коли нам вдалося його відкопати, він був уже мертвий", – заявили в Інтернаціональному легіоні.

Там додали, що Штефан був "справжнім героєм".

Redaktionsnetzwerk Deutschland взяло інтерв'ю у німця трохи більше року тому під час зустрічі у Харкові. Штефан тоді розповів, що п'ять років служив у Бундесвері і тричі був у Афганістані. У нього була автотранспортна компанія на півдні Німеччини. У квітні 2022 року він поїхав в Україну.

Штефан тоді розповів, що отримав осколкове поранення черепа в бою. За його голову російські війська призначили винагороду. Тому боєць не хотів, щоб про нього публікували жодних подробиць. Він також хотів, щоб його фотографували лише з закритим обличчям.

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа прийшов на церемонію прощання з литовським добровольцем Тадасом Тумасом, який загинув, захищаючи Україну.

Нагадаємо, литовець загинув під Бахмутом наприкінці лютого.

Перед тим стало відомо про загибель добровольця із Чехії під Авдіївкою. У грудні в Україні загинув доброволець з Ірландії.