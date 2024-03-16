У Вільнюсі поховали першого литовського добровольця, який загинув, захищаючи Україну
У Вільнюсі попрощалися з добровольцем Тадасом Тумасом, який загинув в Україні 23 лютого.
Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".
Прощання з Тадасом – першим литовським добровольцем, який загинув в Україні – тривало два дні у церкві Св. Ігнатія, храмі Військового ординаріату Литви. Попрощатися з ним приходив у тому числі президент Литви Гітанас Науседа.
Вранці у суботу відправили панахиду, після чого процесія рушила на військове кладовище з прапорами Литви та України. На церемонію прийшли щонайменш сотня людей.
Тадас Тумас воював в Україні у складі Іноземного легіону. Він загинув 23 лютого під Бахмутом, коли пересувався на автомобілі неподалік від лінії зіткнення разом з українським побратимом – в машину поцілив російський безпілотник з вибухівкою.
Нагадаємо, у п'ятницю повідомили про загибель німецького добровольця, який воював у складі Іноземного легіону.
Перед тим стало відомо про загибель добровольця із Чехії під Авдіївкою. У грудні в Україні загинув доброволець з Ірландії.
Ще навесні 2022 року у блокадному Маріуполі загинув литовський режисер-документаліст Мантас Кведаравічюс, відзняті ним матеріали вдалося врятувати.