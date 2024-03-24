На фронте погиб боец из Грузии
Новости — Воскресенье, 24 марта 2024, 15:19 —
Еще один грузинский боец, участник российско-украинской войны Тенгиз Чания, погиб во время боевых действий в Украине.
Об этом сообщил грузинский телеканал Mtavari, пишет "Европейская правда".
Чания воевал на направлении Авдеевка-Марьинка, в составе Третьей штурмовой бригады.
По сообщению телеканала, он погиб в пятницу 22 марта в результате российского ракетного обстрела. Из-за боевых действий вынести его тело с поля боя не удалось.
Чания был вынужденным переселенцем из Абхазии, он был участником абхазской войны и российско-грузинской войны 2008 года.
Чания был бывшим сотрудником Разведывательного управления Минобороны Грузии и Второго отдела специального назначения МВД.
Он воевал в Украине с первого дня полномасштабной войны и за этот период дважды был ранен, но после выздоровления оба раза возвращался на передовую.
Полномасштабная война России против Украины унесла жизни 62 грузинских бойцов, указывает телеканал.
15 марта стало известно, что в боях на востоке Украины погиб немецкий доброволец.
А в Вильнюсе похоронили первого литовского добровольца, который погиб, защищая Украину.