Голова МЗС Литви: Російські ракети, які "заблукали" над країнами НАТО, треба збивати

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Північноатлантичний альянс повинен збивати російські повітряні цілі, які залітають у повітряний простір країн-членів НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Fox News.

Ландсбергіса попросили прокоментувати нещодавній інцидент із російською ракетою, яка залетіла в повітряний простір Польщі вранці 24 березня, але військові вирішили її не збивати.

"Мушу нагадати, що це не перший випадок, коли таке відбувається. Було кілька порушень повітряного простору в Румунії, і це не перший випадок порушення польського повітряного простору", – зазначив він.

Очільник литовської дипломатії вважає, що в разі, якщо НАТО дозволить подібним ситуаціям повторюватись, "це звучатиме як запрошення" до повторення Росією аналогічних дій і надалі.

"Тому ми повинні змінити нашу позицію, ми повинні змінити нашу позицію і надіслати дуже чіткий сигнал: якщо це повториться, то ракети, безпілотники – вони будуть збиті", – підсумував Ландсбергіс.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пізніше сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.