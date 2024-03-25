Глава МИД Литвы: Российские ракеты, которые "заблудились" над странами НАТО, надо сбивать

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Североатлантический альянс должен сбивать российские воздушные цели, которые залетают в воздушное пространство стран-членов НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Fox News.

Ландсбергиса попросили прокомментировать недавний инцидент с российской ракетой, которая залетела в воздушное пространство Польши утром 24 марта, но военные решили ее не сбивать.

"Должен напомнить, что это не первый случай, когда такое происходит. Было несколько нарушений воздушного пространства в Румынии, и это не первый случай нарушения польского воздушного пространства", – отметил он.

Глава литовской дипломатии считает, что в случае, если НАТО позволит подобным ситуациям повторяться, "это будет звучать как приглашение" к повторению Россией аналогичных действий и в дальнейшем.

"Поэтому мы должны изменить нашу позицию, мы должны изменить нашу позицию и послать очень четкий сигнал: если это повторится, то ракеты, беспилотники – они будут сбиты", – подытожил Ландсбергис.

Напомним, в ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.