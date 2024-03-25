Російський посол проігнорував виклик до польського МЗС після інциденту з ракетою

Посол РФ Сергєй Андрєєв не з'явився на зустріч у міністерстві закордонних справ Польщі, де йому мали вручити ноту протесту у зв'язку з порушенням польського повітряного простору російською ракетою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Речник МЗС Павел Вронський заявив, що польську ноту протесту щодо ракети, яка порушила повітряний простір країни, передадуть до МЗС Росії "іншим шляхом".

"Нас цікавить, чи виконує пан посол вказівки МЗС у Москві, та чи здатен він належним чином представляти інтереси РФ у Варшаві", – сказав він.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

У зв'язку з інцидентом Польща оголосила про наміри викликати посла РФ і вручити йому ноту протесту.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що від посла РФ вимагатимуть пояснень щодо інциденту з російською ракетою, але водночас визнав, що навряд їх вдасться отримати.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.