ПАСЕ будет выбирать нового генсека из трех кандидатов, среди них – действующий еврокомиссар

Комитет министров Совета Европы одобрил всех трех претендентов на должность генерального секретаря Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), которые подали свои кандидатуры.

Об этом пресс-служба Совета Европы объявила 25 марта, пишет "Европейская правда".

В ПАСЕ, как и ожидалось, Комитет министров по результатам собеседования передал три кандидатуры на должность генсека:

Дидье Рейндерс – действующий еврокомиссар по вопросам юстиции от Бельгии;

Индрек Саар – эстонский политик и актер, бывший министр культуры и экс-лидер эстонских социал-демократов;

Ален Берсе – швейцарский политик, социал-демократ, который в течение 2023 года был президентом Швейцарии.

Еврокомиссару Рейндерсу, как ожидается, придется взять отпуск с должности в Еврокомиссии на время процесса отбора. Пока неизвестно, кто его заменит на этой должности. По данным источников "ЕвроПравды", высокие шансы на избрание есть у представителей Бельгии и Швейцарии.

Для Дидье Рейндерса это уже вторая попытка побороться за эту должность: в 2019 году он проиграл представительнице Хорватии Марии Пейчинович-Бурич. Последняя решила не идти на второй срок на посту генсека ПАСЕ, на который имела право по правилам организации.

Голосование за нового генерального секретаря Парламентской ассамблеи Совета Европы состоится на ее июньской сессии (24-28 июня). Новый председатель начнет исполнять обязанности с 18 сентября.