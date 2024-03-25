У Сербії збирають підписи проти будівництва на місці ексгенштабу, яке фінансує зять Трампа

У Сербії опозиційна громадська ініціатива Kreni-Promeni ("Рух-зміна") запустила петицію з вимогою зупинити будівництво в центрі Белграда, яке фінансує компанія зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Про це пише "Європейська правда".

Опозиційна група 25 березня подала петицію проти проєкту будівництва, яке фінансуватиме фірма Кушнера, на місці колишньої штаб-квартири сербської армії, зруйнованої під час бомбардувань НАТО у 1999 році.

Петиція містить заклик до сербської влади дотримуватись закону, згідно з яким будівля може бути лише реконструйована до попереднього вигляду. Автори також закликають створити там Музей історії Сербії.

"Будівництво готелю на місці цієї будівлі є незаконним і є знищенням нашої гідності", – заявив рух "Рух-зміни". На момент публікації новини петицію підписали понад 18 тисяч людей.

Раніше стало відомо, що компанія зятя експрезидента США Дональда Трампа Джареда Кушнера отримає в безкоштовну оренду на 99 років та право на будівництво розкішного готельно-житлового комплексу й музею на місці зруйнованої НАТО будівлі генерального штабу армії колишньої Югославії.

За інформацією ЗМІ, інвестиції в будівництво становлять близько 500 мільйонів доларів. Згідно з попередньою угодою, уряд Сербії має отримати 22 відсотки прибутку.

Для багатьох місце розбомбленої будівлі генштабу Сербії є символом опору країни проти "агресії" НАТО 1999 року.