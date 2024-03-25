В Сербии собирают подписи против строительства на месте экс-генштаба, которое финансирует зять Трампа

В Сербии оппозиционная общественная инициатива Kreni-Promeni ("Движение-изменение") запустила петицию с требованием остановить строительство в центре Белграда, которое финансирует компания зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Об этом пишет "Европейская правда".

Оппозиционная группа 25 марта подала петицию против проекта строительства, которое будет финансировать фирма Кушнера, на месте бывшей штаб-квартиры сербской армии, разрушенной во время бомбардировок НАТО в 1999 году.

Петиция содержит призыв к сербским властям соблюдать закон, согласно которому здание может быть только реконструировано до прежнего вида. Авторы также призывают создать там Музей истории Сербии.

"Строительство отеля на месте этого здания является незаконным и является уничтожением нашего достоинства", – заявило движение "Движение-перемены". На момент публикации новости петицию подписали более 18 тысяч человек.

Ранее стало известно, что компания зятя экс-президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера получит в бесплатную аренду на 99 лет и право на строительство роскошного гостинично-жилого комплекса и музея на месте разрушенного НАТО здания генерального штаба армии бывшей Югославии.

По информации СМИ, инвестиции составляют около 500 миллионов долларов. Согласно предварительному соглашению, правительство Сербии должно получить 22 процента прибыли.

Для многих место разбомбленного здания генштаба Сербии является символом сопротивления страны против "агрессии" НАТО 1999 года.