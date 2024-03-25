Топпосадовці Чорногорії, члена НАТО, вперше вшанували жертв бомбардувань Альянсу

Високопосадовці Чорногорії, яка є членом Північноатлантичного альянсу, вперше відзначили День пам’яті жертв бомбардування НАТО у 25-ту річницю початку повітряної операції союзників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив "Балканський оглядач".

Досі Чорногорія визнавала свою участь у війні у складі єдиної держави з Сербією як національну ганьбу, а бомбардування НАТО – як розплату. Тепер чорногорська позиція стала подібною до сербської.

Голова парламенту Чорногорії Андрія Мандич поклав вінок до військової бази у Даниловграді. Як повідомили у парламенті, спікер зробив це "у пам'ять про невинних жертв і героїв, які 25 років тому захищали небо та кордони Союзної республіки Югославія". До складу Югославії тоді входили Сербія з Косовом та Чорногорія.

фото з сайту парламенту чорногорії

В офіційному повідомленні офісу голови парламенту наголошено, що Мандич став першою найвищою посадовою особою Чорногорії, яка вшанувала "невинно загиблих і героїв оборони країни 1999 року".

Керівний у Чорногорії "Рух Європа зараз" оголосив, що через 25 років від початку бомбардувань НАТО він згадує і сумує за всіма невинними жертвами. Водночас у партії підкреслили, що вони "зосереджені на побудові майбутнього, заснованого на мирі та солідарності".

Міністр оборони Чорногорії Драган Крапович, зі свого боку, поклав вінки до військових баз у Даниловграді та у Подгориці.

Вшанування главою оборонного відомства Чорногорії – члена НАТО – пам’яті жертв операцій Алянсу проти Югославії відбулося вперше.

НАТО проводив військову операцію проти Югославії з 24 березня по 10 червня 1999 року, вона стала завершальним етапом Косовської війни. Операція почалась після того, як дії Белграда у Косові набули ознак етнічних чисток.

Нагадаємо, Андрія Мандич є одним з найбільш просербських та проросійських політиків Чорногорії. Він став спікером у жовтні 2023 року, після тривалих коаліційних переговорів.

Мандич очолює партію "Нова сербська демократія" (NSD), що входить до просербського і прихильного до Росії блоку "За майбутнє Чорногорії". Він є одним з фігурантів справи про спробу держперевороту у Чорногорії у 2016 році, рішення у якій згодом відкотили, а суддів намагаються покарати.

Нещодавно в Чорногрії пройшли протести проти Мандича.