NYT: Зять Трампа побудує готель на місці зруйнованого силами НАТО генштабу Сербії

Компанія зятя експрезидента США Дональда Трампа Джареда Кушнера отримає в безкоштовну оренду на 99 років та право на будівництво розкішного готельно-житлового комплексу й музею на місці зруйнованої НАТО будівлі генерального штабу армії колишньої Югославії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання The New York Times, яке отримало доступ до проєкту угоди від неназваного сербського посадовця.

За інформацією видання, інвестиції становлять близько 500 мільйонів доларів і, згідно з попередньою угодою, уряд Сербії має отримати 22 відсотки прибутку.

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NYT зазначає, що план Кушнера та його бізнес-партнерів щодо реконструкції перегукується з інтересом Трампа, який 10 років тому намагався укласти угоду щодо цієї ділянки в Белграді, а також з аналогічною пропозицією, яку під час його перебування в Білому домі просував один з його помічників, який зараз працює з Кушнером, йдеться в огляді проєкту.

В матеріалі йдеться, що у 2013 році, за два роки до того, як він почав балотуватися в президенти, Трамп сказав високопоставленому сербському урядовцю, що хоче побудувати на цьому місці розкішний готель.

Зазначають, що згодом співробітники Trump Organization приїхали до Белграда, щоб оглянути місце. Проєкт не реалізували до обрання Трампа у 2016 році, а після присяги він пообіцяв не укладати жодних нових закордонних угод.

Jared Kushner

Втім, стверджують джерела видання, розробка місця, де розташована зруйнована будівля генштабу, знову привернула б інтерес з боку оточення експрезидента США та майбутнього кандидата в президенти від республіканців.

Як йдеться в матеріалі, Річард Гренелл, якого Трамп призначив спецпредставником на Балканах, за часів адміністрації Трампа просував відповідний план, згідно з яким Сербія та США спільно працювали над відбудовою об'єкта.

NYT вказує, він виступав за використання американських інвестицій для перебудови об'єкта, коли ще виконував свої офіційні обов'язки американського дипломата у 2020 році, згідно зі стенограмами та записами виступів під час кількох урядових пресконференцій.

Водночас Кушнер заявив в інтерв'ю у неділю, що він ніколи не обговорював проєкт у Белграді з Трампом та не знав про попередню зацікавленість свого тестя в переплануванні об'єкта.

"Я й гадки не мав, що мій тесть цікавився цим регіоном, і я сумніваюся, що він взагалі знає про цю угоду, над якою ми працюємо", – сказав він.

Водночас Гренелл сказав, що він також нічого не знав про зацікавленість Трампа об'єктом до його президентства. Але зараз, вказує видання, він працює з Кушнером над новою угодою про розбудову об'єкта та, за словами самого Кушнера, був головною силою, яка підштовхнула його до розгляду інвестиції в Белград.

Зв'язок між роллю Гренелла у просуванні реконструкції об'єкта, коли він перебував як в уряді, так і поза ним, та попередньою згодою Кушнера реалізувати цю пропозицію заради особистої вигоди піднімає нові питання про конфлікт інтересів між їхніми державними функціями та приватним капіталом, оскільки Трамп є майбутнім кандидатом у президенти США.

У п'ятницю Кушнер підтвердив, що його інвестиційна компанія працює над угодою в Сербії, а також над проєктами елітної нерухомості в Албанії, та що очікує завершення угод найближчим часом.

За словами сербських урядовців, пропозиція Гренелла переглянути можливість відбудови на місці розбомбленого колишнього генштабу у 2020 році з'явилася одразу після того, як Трамп прийняв у Білому домі президента Сербії Александара Вучича.

Під час цього візиту Вучич високо оцінив прогрес, досягнутий Гренеллом у нормалізації економічних відносин між Сербією та Косовом.

Раніше Байден і Трамп здобули достатню кількість делегатів, щоб отримати номінацію на президентських виборах від Демократичної та Республіканської партій відповідно.

Останнє опитування Reuters/Ipsos показало незначну перевагу Байдена над Трампом.