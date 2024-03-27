У Молдові випустили поштову марку на честь НАТО

У Кишиневі в вівторок представили поштову марку, присвячену 30-річчю приєднання Молдови до програми НАТО "Партнерство заради миру".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Марку підписали міністр закордонних справ Міхай Попшой та міністр оборони Анатолій Носатий, представники НАТО у Молдові та підприємства Poșta Moldovei (Пошта Молдови).

фото мзс молдови

Як сказав Носатий, випуск марки свідчить "про нашу подяку партнерам по НАТО і всім, хто зробив внесок у зміцнення національної безпеки та стабільності, як свідчення нашої прихильності до цінностей миру та стабільності".

Глава Бюро зв'язків НАТО в Молдові Міхаела Герард Шимак наголосила на важливості очолюваного нею представництва Альянсу, відкритого у 2017 році в Кишиневі.

Молдова – нейтральна держава, яка не входить до жодних силових блоків. Але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Молдові активізувалось обговорення того, наскільки нейтралітет здатний гарантувати безпеку.

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой нещодавно в інтерв’ю "Європравді" виступив за публічну дискусію в країні про переваги членства в НАТО.

Водночас російська пропаганда в особі МЗС не раз звинувачувала Молдову в нібито відмові від нейтралітету та втручанні у війну в Україні.

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