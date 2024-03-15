Глава МЗС Молдови – за публічну дискусію про переваги членства країни в НАТО

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой вважає потрібною публічну дискусію в країні про переваги членства в НАТО і про те, що нейтралітет не гарантує безпеку.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Міністр визнав, що у Молдові підтримка НАТО є низькою – через російську пропаганду, радянську спадщину та через те, що місцеві політики не робили достатньо, щоб розвіяти пропагандистські наративи і поінформувати громадян про роль Альянсу в країні.

За його словами, Молдова вже отримала користь від НАТО. Він навів приклад, як країни-члени НАТО витрачали гроші на утилізацію радянських пестицидів, які багато років отруювали молдовський ґрунт. А у 1990-х роках НАТО підтримала Академію наук Молдови, допомагаючи їй придбати сучасне обладнання.

Також Попшой згадав про співпрацю у програмі "Партнерство заради миру" і про допомогу, яку отримала армія Молдови, підвищивши обороноздатність.

"Словом, переваги очевидні. Та, на жаль, молдовські громадяни, як правило, про них не знають.

Люди живуть під впливом брехливої парадигми, мовляв, нейтралітет – це гарантія безпеки. А це така зручна брехня! Та у багатьох вона засіла так глибоко, що їх важко переконати", – сказав міністр.

За його словами, прикладом є свіжа історія України, яка до 2014 року була де-факто нейтральною, була позаблоковою країною, але це не зупинило агресію, анексію та всі страждання, до яких це призвело.

"Така публічна дискусія потрібна у Молдові. Наразі підтримка НАТО дуже низька. Але про це треба говорити публічно, дебатувати в демократичному процесі, переконуючи противників, що існують альтернативи нейтралітету", – вважає Попшой.

"Після таких дебатів люди у Фінляндії та Швеції змінили свою думку. А в Австрії – ні. Я не знаю, що зрештою вирішить Молдова. Але обговорювати це потрібно", – додав він.

Як відомо, Молдова є нейтральною державою, і більшість її населення не підтримує вступу до Північноатлантичного альянсу. Але при цьому молдовська влада співпрацює з НАТО для зміцнення безпеки країни.

Водночас російська пропаганда в особі МЗС не раз звинувачувала Молдову в нібито відмові від нейтралітету та втручанні у війну в Україні.

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