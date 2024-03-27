В Молдове выпустили почтовую марку в честь НАТО

В Кишиневе во вторник представили почтовую марку, посвященную 30-летию присоединения Молдовы к программе НАТО "Партнерство ради мира".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Марку подписали министр иностранных дел Михай Попшой и министр обороны Анатолий Носатый, представители НАТО в Молдове и предприятия Poșta Moldovei (Почта Молдовы).

фото мид молдовы

Как сказал Носатый, выпуск марки свидетельствует "о нашей благодарности партнерам по НАТО и всем, кто внес вклад в укрепление национальной безопасности и стабильности, как свидетельство нашей приверженности ценностям мира и стабильности".

Глава Бюро связей НАТО в Молдове Михаэла Герард Шимак подчеркнула важность возглавляемого ею представительства Альянса, открытого в 2017 году в Кишиневе.

Молдова – нейтральное государство, которое не входит ни в какие силовые блоки. Но после полномасштабного вторжения РФ в Украину там активизировалось обсуждение того, насколько нейтралитет может гарантировать безопасность.

Глава МИД Молдовы Михай Попшой недавно в интервью "ЕвроПравде" выступил за публичную дискуссию в стране о преимуществах членства в НАТО.

В то же время российская пропаганда в лице МИД не раз обвиняла Молдову в якобы отказе от нейтралитета и вмешательстве в войну в Украине.

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