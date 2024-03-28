Віцеканцлер Німеччини підтримав створення посади єврокомісара з оборони

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек у середу заявив, що підтримує ідею створення посади окремого єврокомісара з питань оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Виступаючи в Берліні після зустрічі з представниками німецької оборонної промисловості, Габек сказав, що, на його думку, така роль має сенс для координації процесів між країнами. Однак він зазначив, що сама по собі вона не означатиме спільної європейської оборонної політики.

Габек зауважив, що існує промисловий комісар ЄС, але політика у цій сфері продовжує залишатися національною за своїм характером.

"Ми побачимо прогрес лише тоді, коли почнемо робити конкретні речі", – сказав Габек про оборонну політику в Європі, якою займаються окремі країни.

Він зазначив, що важливо "домовитися про конкретну співпрацю у сфері закупівель, домовитися про виробництво, просувати однакові норми, однакові стандарти" і досягти якомога більшої згоди.

Під час європейської виборчої кампанії консервативні німецькі партії ХДС і ХСС зосереджуються на масовому переозброєнні Європейського Союзу, включаючи авіаносці і власний протиракетний щит. Партії також закликають призначити окремого єврокомісара з питань оборони.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала ідею призначення комісара з питань оборони на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому.

Вна вдруге балотуватиметься на посаду очільника Єврокомісії на європейських виборах 2024 року.