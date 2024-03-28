Вице-канцлер Германии поддержал создание должности еврокомиссара по обороне

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек в среду заявил, что поддерживает идею создания должности отдельного еврокомиссара по вопросам обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Выступая в Берлине после встречи с представителями немецкой оборонной промышленности, Габек сказал, что, по его мнению, такая роль имеет смысл для координации процессов между странами. Однако он отметил, что сама по себе она не будет означать общей европейской оборонной политики.

Габек отметил, что существует промышленный комиссар ЕС, но политика в этой сфере продолжает оставаться национальной по своему характеру.

"Мы увидим прогресс только тогда, когда начнем делать конкретные вещи", – сказал Габек об оборонной политике в Европе, которой занимаются отдельные страны.

Он отметил, что важно "договориться о конкретном сотрудничестве в сфере закупок, договориться о производстве, продвигать одинаковые нормы, одинаковые стандарты" и достичь как можно большего согласия.

Во время европейской избирательной кампании консервативные немецкие партии ХДС и ХСС сосредотачиваются на массовом перевооружении Европейского Союза, включая авианосцы и собственный противоракетный щит. Партии также призывают назначить отдельного еврокомиссара по вопросам обороны.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала идею назначения комиссара по вопросам обороны на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.

Она во второй раз будет баллотироваться на должность главы Еврокомиссии.