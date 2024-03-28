Конгресс США одобрил продажу ракет Польше

Конгресс Соединенных Штатов одобрил продажу Польше ракет класса "воздух-земля" большой дальности JASSM-ER, "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM и малой дальности AIM-9X.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Очень хорошая новость для наших военных. Конгресс США одобрил продажу Польше воздушных боевых средств: JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X", – отметил он.

Bardzo dobra wiadomość dla naszego wojska. Kongres USA zaakceptował sprzedaż Polsce lotniczych środków bojowych: JASSM-ER, AMRAAM oraz AIM-9X. To w znaczący sposób wzmocni nasze zdolności odstraszania i obrony. March 28, 2024

По словам Косиняка-Камыша, это значительно усилит польские возможности сдерживания и обороны.

Ранее министр обороны Польши подписал контракт на создание интегрированной системы управления противовоздушной и противоракетной обороной с правительством США.

Прошлой осенью Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны ориентировочной стоимостью 4 млрд долларов.

А в феврале США дали зеленый свет на продажу Польше современных систем радиолокации, разведки воздушного пространства и наземной радиолокации вместе с элементами логистики стоимостью 1,2 млрд долларов.