Німеччина хоче прискорити закупівлю зброї в межах реформування оборонної галузі

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек дав зрозуміти, що Берлін планує прискорити затвердження закупівель озброєнь та забезпечити більшу визначеність у плануванні великих контрактів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Габек зазначив, що процеси узгодження закупівель зброї часто є занадто довгими, тому їх треба прискорити, а правила щодо товарів подвійного призначення, які можуть бути використані як у військових, так і в цивільних цілях, переглянуть.

"Якщо ми подивимося на Росію, то на цьому загрозливому тлі ми повинні забезпечити нарощування виробництва товарів, які підвищують безпекові можливості країни", – сказав він після зустрічі з представниками німецької оборонної промисловості та сфери безпеки.

За його словами, ситуація з глобальними загрозами змінилася, тому "не замислюватися над цим було б наївно".

Габек також заявив, що працює над альтернативними фондами, коли вичерпається німецький спецфонд у розмірі 100 млрд євро, 80% коштів якого вже заклали в бюджет, щоб дозволити компаніям планувати більші замовлення на озброєння.

Міністр також заявив, що підтримує ідею створення посади окремого єврокомісара з питань оборони.

Раніше співголова керівної Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль заявив, що Берліну доведеться послабити боргові обмеження, щоб зберігати оборонні витрати на рівні, вищому за цільовий показник НАТО у 2% ВВП у найближчі роки.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив готовність обговорити реформування бюджетних правил країни, які обмежують розмір її запозичень.