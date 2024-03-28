Германия хочет ускорить закупку оружия в рамках реформирования оборонной отрасли

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек дал понять, что Берлин планирует ускорить утверждение закупок вооружений и обеспечить большую определенность в планировании крупных контрактов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Хабек отметил, что процессы согласования закупок оружия часто слишком долгие, поэтому их надо ускорить, а правила в отношении товаров двойного назначения, которые могут быть использованы как в военных, так и в гражданских целях, пересмотрят.

"Если мы посмотрим на Россию, то на этом угрожающем фоне мы должны обеспечить наращивание производства товаров, которые повышают возможности безопасности страны", – сказал он после встречи с представителями немецкой оборонной промышленности и сферы безопасности.

По его словам, ситуация с глобальными угрозами изменилась, поэтому "не задумываться над этим было бы наивно".

Хабек также заявил, что работает над альтернативными фондами, когда иссякнет немецкий спецфонд в размере 100 млрд евро, 80% средств которого уже заложили в бюджет, чтобы позволить компаниям планировать большие заказы на вооружение.

Министр также заявил, что поддерживает идею создания должности отдельного еврокомиссара по вопросам обороны.

Ранее сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлину придется ослабить долговые ограничения, чтобы сохранять оборонные расходы на уровне выше целевого показателя НАТО в 2% ВВП в ближайшие годы.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц выразил готовность обсудить реформирование бюджетных правил страны, которые ограничивают размер ее заимствований.