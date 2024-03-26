Шольц готовий обговорити зміну правил, що обмежують борг Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив готовність обговорити реформування бюджетних правил країни, які обмежують розмір її запозичень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За його словами, хоча ці обмеження, відомі як боргове гальмо, необхідні для запобігання надмірним витратам, можна було б обговорити, чи відповідають вони своєму призначенню в їхньому нинішньому вигляді.

"Давайте обговоримо, яким має бути таке правило. Чи прописали б його сьогодні так, як кілька років тому – це також відкрите для обговорення питання", – зазначив він.

Згідно з чинним механізмом, створеним після фінансової кризи 2008 року, щорічні чисті нові запозичення Німеччини обмежуються 0,35% ВВП. Винятки допускаються лише для боротьби зі стихійними лихами та іншими надзвичайними ситуаціями.

Ці правила закріплені в Конституції ФРН, і будь-яка спроба змінити їх потребує підтримки більшості у дві третини голосів у парламенті, що в нинішніх умовах є малоймовірним.

Раніше співголова керівної Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль заявив, що Берліну доведеться послабити боргові обмеження, щоб зберігати оборонні витрати на рівні, вищому за цільовий показник НАТО у 2% ВВП у найближчі роки.

Цьогоріч європейські члени Альянсу спільно вперше витрачатимуть у середньому понад 2% ВВП на оборону.

Нещодавно майбутній кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що США "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО в разі його повернення до влади , якщо європейські країни платитимуть свою справедливу частку на оборону.