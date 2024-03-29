США хочуть отримати більше інформації про план наступу Ізраїлю на Рафах

У США заявили, що хочуть отримати більше інформації про плани Ізраїлю щодо наземної операції у місті Рафах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, якого цитує Bloomberg.

Браун розповів, що американські військові та їхні ізраїльські колеги обговорили лише "загальні концепції" щодо того, як обмежити шкоду цивільному населенню під час операції в Рафаху.

Відповідаючи на запитання, чи поінформував Ізраїль офіційних представників США про план наступу, а також про способи обмеження жертв серед цивільного населення, Браун сказав, що США хотіли б мати більше даних щодо оперативної частини заходів Ізраїлю

"Додаткові деталі допоможуть нам оцінити реалістичність плану. Я думаю, що вони (Ізраїль – Ред.) прислухались до американських занепокоєнь", – додав генерал.

За його словами, запланований на найближчі дні візит ізраїльських офіційних осіб до Вашингтона допоможе американцям "зрозуміти їхню концепцію" військової операції. Також американська сторона запропонує "альтернативні можливості" для мінімізації смертей серед цивільних.

Раніше цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галланом і розповів про альтернативи операції в Рафаху.

Крім того, у США вважають, що проведення повномасштабної військової операції в місті Рафах призведе до ще більшої ізоляції Ізраїлю.