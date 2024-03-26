Блінкен розповів міністру оборони Ізраїлю про альтернативи операції в Рафаху

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся у Вашингтоні з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галланом.

Про це повідомив речник Держдепу США Метью Міллер, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі Блінкен наголосив, що США підтримують наміри Ізраїлю забезпечити поразку угрупованню ХАМАС, в тому числі в Рафаху.

Однак держсекретар знову виступив проти проведення великої наземної операції в місті.

"Держсекретар підкреслив, що існують альтернативи великому наземному вторгненню, які б краще забезпечили безпеку Ізраїлю і захистили палестинське цивільне населення", – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі також обговорювали необхідність негайного збільшення і підтримки додаткової гуманітарної допомоги для задоволення потреб цивільного населення в Газі.

У понеділок Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою негайного припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими терористами з ХАМАС, а також звільнення всіх заручників після того, як США утрималися при голосуванні.

Решта 14 членів Радбезу проголосували за резолюцію, яку запропонували 10 її обраних членів.

Після цього в ЄС закликали до виконання резолюції ООН щодо припинення вогню в Газі.

Також віцепрезидентка США Камала Гарріс застерегла Ізраїль від масштабної атаки на місто Рафах в Газі, де понад мільйон палестинців шукають притулку в умовах війни Єврейської держави проти терористичного угруповання ХАМАС.

Президент США Джон Байден також заявляв, що потенційна ізраїльська операція в місті Рафах, де знайшли притулок понад 1,3 мільйона палестинців, є для нього "червоною лінією".