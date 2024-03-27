Держдеп: Військова операція в Рафаху призведе до ще більшої ізоляції Ізраїлю

У США вважають, що проведення повномасштабної військової операції в місті Рафах призведе до ще більшої ізоляції Ізраїлю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

За його словами, США хотіли провести зустріч представниками Ізраїлю, щоб представити їм альтернативний спосіб "досягнення їхніх законних цілей у сфері безпеки – розгрому батальйонів ХАМАС в Рафаху".

"Ми вважаємо, що повномасштабна військова операція в Рафаху не лише завдасть шкоди цивільному населенню Палестини…такого роду операція зашкодить національній безпеці Ізраїлю. Вона зробить Ізраїль більш ізольованим у світі. Вона відділить Ізраїль від країн, які були його давніми партнерами", – зазначив Міллер.

Представник Держдепу додав, що в інтересах Ізраїлю спланувати дії в Рафаху "в кращий спосіб".

Напередодні міністр оборони США Ллойд Остін заявив на початку зустрічі зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галланом, що захист палестинського цивільного населення в Газі є моральним та стратегічним імперативом.

За даними джерел, Білий дім звинувачує главу уряду Ізраїлю Нетаньягу в погіршенні відносин між США та Ізраїлем. У президента Джо Байдена вважають, що розкол у відносинах через резолюцію Ради Безпеки ООН виник як штучна криза

Після ухвалення резолюції у Радбезі ООН з вимогою негайного припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими терористами з ХАМАС у ЄС закликали до виконання цього рішення.