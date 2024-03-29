США хотят получить больше информации о плане наступления Израиля на Рафах

В США заявили, что хотят получить больше информации о планах Израиля по наземной операции в городе Рафах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, которого цитирует Bloomberg.

Браун рассказал, что американские военные и их израильские коллеги обсудили лишь "общие концепции" относительно того, как ограничить вред гражданскому населению во время операции в Рафахе.

Отвечая на вопрос, проинформировал ли Израиль официальных представителей США о плане наступления, а также о способах ограничения жертв среди гражданского населения, Браун сказал, что США хотели бы иметь больше данных об оперативной части мероприятий Израиля

"Дополнительные детали помогут нам оценить реалистичность плана. Я думаю, что они (Израиль – Ред.) прислушались к американской обеспокоенности", – добавил генерал.

По его словам, запланированный на ближайшие дни визит израильских официальных лиц в Вашингтон поможет американцам "понять их концепцию" военной операции. Также американская сторона предложит "альтернативные возможности" для минимизации смертей среди гражданских.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром обороны Израиля Йоавом Галланом и рассказал об альтернативах операции в Рафахе.

Кроме того, в США считают, что проведение полномасштабной военной операции в городе Рафах приведет к еще большей изоляции Израиля.