Корабель ВМС Італії збив дрон, який намагався його атакувати у Червоному морі

Корабель Військово-морських сил Італії Duilio напередодні збив безпілотник, що летів на нього в Червоному морі.

Відповідну заяву італійського Міністерства оборони наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Безпілотник, з характеристиками, подібними до тих, що вже використовувалися в попередніх атаках, знаходився на відстані близько 6 км від італійського корабля і летів у його бік", – зазначили у Міноборони.

Міністр оборони Гвідо Крозетто заявив, що напади єменських бойовиків-хуситів є частиною стратегії гібридної війни проти деяких країн.

"Терористичні атаки хуситів є серйозним порушенням міжнародного права і нападом на безпеку морських перевезень, від яких залежить наша економіка", – сказав він.

Раніше стало відомо, що судно Rubymar, що належить Великій Британії, на яке минулого місяця напали єменські бойовики-хусити, затонуло в Червоному морі.

У грудні США започаткували спеціальну військову місію у регіоні за участі 10 союзників з метою захищати торгові судна. Відтоді збили численні ракети й дрони, запущені хуситами, та неодноразово завдавали ударів по їхніх військових об'єктах та зброї на території Ємену.

З 19 лютого офіційно почала роботу військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.