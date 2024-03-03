Корабль ВМС Италии сбил дрон, который пытался его атаковать в Красном море

Корабль Военно-морских сил Италии Duilio накануне сбил беспилотник, летевший на него в Красном море.

Соответствующее заявление итальянского Министерства обороны приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Беспилотник, с характеристиками, подобными тем, что уже использовались в предыдущих атаках, находился на расстоянии около 6 км от итальянского корабля и летел в его сторону", – отметили в Минобороны.

Министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что нападения йеменских боевиков-хуситов являются частью стратегии гибридной войны против некоторых стран.

"Террористические атаки хуситов являются серьезным нарушением международного права и нападением на безопасность морских перевозок, от которых зависит наша экономика", – сказал он.

Ранее стало известно, что судно Rubymar, принадлежащее британской компании, на которое в прошлом месяце напали йеменские боевики-хуситы, затонуло в Красном море.

В декабре США начали специальную военную миссию в регионе с участием 10 союзников с целью защищать торговые суда. С тех пор сбили многочисленные ракеты и дроны, запущенные хуситами, и неоднократно наносили удары по их военным объектам и оружию на территории Йемена.

С 19 февраля официально начала работу военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides.