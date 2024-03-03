Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал с перехватом Россией и обнародованием разговора между высокопоставленными офицерами Бундесвера по Украине.

Заявление Писториуса приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Немецкий министр считает этот скандал частью "информационной войны", которую ведет президент России Владимир Путин.

"Это гибридная атака с целью дезинформации – речь идет о расколе, о подрыве нашего единства. Мы не должны поддаваться на уловки Путина", – подчеркнул он.

Писториус отметил, что необходимо реагировать спокойно, "но не менее решительно".

Он ожидает информацию о расследовании Службы военной контрразведки (MAD) относительно точных предпосылок инцидента в ближайшие несколько дней. Только после этого можно будет принимать решение о последствиях, в том числе кадровые.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

Вскоре в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора.

Интернет-конференция высокопоставленных офицеров ВВС, которую, вероятно, подслушали россияне 19 февраля, касалась подготовки 30-минутного брифинга для министра обороны Бориса Писториуса о возможности проведения миссии Taurus в Украине. Офицеры открыто говорят, среди прочего, о том, что американские и британские военнослужащие действуют на территории Украины, и обсуждают возможности подготовки украинского персонала в Германии для миссии Taurus.

В связи со скандалом ряд немецких политиков призвали прояснить ситуацию с возможной прослушкой и шпионажем в рядах Бундесвера.