Розвідка Британії розповіла, як РФ намагається захистити порт Новоросійська від атак України

Розвідка Великої Британії розповіла, що Росія намагається захистити свої об’єкти в порту Новоросійська від атак з боку України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 31 березня.

Опублікований у Twitter (X) супутниковий знімок входу в порт Новоросійська свідчить, що він тепер частково перекритий баржами для зниження ймовірності прориву українських надводних дронів.

Розвідка нагадує, що після серії успішних ударів України по порту Севастополя Новоросійськ став критично важливим для захисту найцінніших активів Чорноморського флоту РФ.

У відомстві зазначили, що колишній командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов був замінений після того, як Україна досягла успіхів у застосуванні надводних дронів проти російських цілей як у морі, так і в порту.

Його наступник, віцеадмірал Сергєй Пінчук, ймовірно, намагався підвищити шанси на виживання російських кораблів шляхом вжиття додаткових превентивних і оборонних заходів, в тому числі звуження проходу до портових споруд, додали у розвідці.

В одному з попередніх оглядів британська розвідка аналізувала удари Військово-повітряних сил України по Севастополю 24 березня 2024 року, однією з цілей яких був центр зв'язку Чорноморського флоту РФ.

Перед цим йшлося про нещодавню заяву міністра оборони РФ Сергєя Шойгу про створення Дніпровської флотилії та бригади катерів.