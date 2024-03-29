Розвідка Британії розповіла про успішні результати нещодавньої атаки України по Севастополю

Розвідка Великої Британії проаналізувала удари Військово-повітряних сил України по Севастополю 24 березня 2024 року, однією з цілей яких був центр зв'язку Чорноморського флоту РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в новому розвідувальному огляді британського Міноборони.

У відомстві зазначили, що аналіз супутникових знімків, які воно також оприлюднило, показав, що одна конструкція будівлі зазнала пошкоджень, зокрема частково обвалився дах, а ще дві будівлі зазнали вибухових пошкоджень.

Міноборони Великої Британії

Міноборони Великої Британії

"Два десантних кораблі класу "Ропуха", резервуари та один розвідувальний корабель класу "Юрій Іванов" також були пошкоджені внаслідок цих ударів", – йдеться в огляді.

Відомство вказало, що через удари такого характеру російські судна більшої вартості, які зазвичай використовують портову інфраструктуру в Севастополі, були змушені передислокуватися до інших портових об'єктів далі на схід.

"Попри спроби Росії обмежити свої втрати, Україна продовжує демонструвати успіхи у зменшенні спроможності Чорноморського флоту проєктувати силу в регіоні", – резюмують в огляді британські аналітики.

Напередодні розвідка Великої Британії розповіла про політику русифікації на окупованих Росією територіях України для приведення їхньої правової та політичної системи у відповідність до законодавства РФ.

Раніше розвідка Великої Британії проаналізувала заяву міністра оборони РФ Сергєя Шойгу про створення Дніпровської флотилії та бригади катерів.

Перед цим розвідка Великої Британії розповіла, що РФ зіткнулася з дилемою щодо новостворених підрозділів: чи залишати їх у місцях дислокації після створення, чи перекидати їх для участі у воєнних діях в Україні.