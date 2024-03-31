Разведка Британии рассказала, как РФ пытается защитить порт Новороссийска от атак Украины

Разведка Великобритании рассказала, что Россия пытается защитить свои объекты в порту Новороссийска от атак со стороны Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 31 марта.

Опубликованный в Twitter (X) спутниковый снимок входа в порт Новороссийска свидетельствует, что он теперь частично перекрыт баржами для снижения вероятности прорыва украинских надводных дронов.

Разведка напоминает, что после серии успешных ударов Украины по порту Севастополя Новороссийск стал критически важным для защиты ценнейших активов Черноморского флота РФ.

В ведомстве отметили, что бывший командующий Черноморского флота Виктор Соколов был заменен после того, как Украина достигла успехов в применении надводных дронов против российских целей как в море, так и в порту.

Его преемник, вице-адмирал Сергей Пинчук, вероятно, пытался повысить шансы на выживание российских кораблей путем принятия дополнительных превентивных и оборонительных мер, в том числе сужение прохода к портовым сооружениям, добавили в разведке.

В одном из предыдущих обзоров британская разведка анализировала удары Военно-воздушных сил Украины по Севастополю 24 марта 2024 года, одной из целей которых был центр связи Черноморского флота РФ.

Перед этим речь шла о недавнем заявлении министра обороны РФ Сергея Шойгу о создании Днепровской флотилии и бригады катеров.