Розвідка Британії: Дніпровська флотилія РФ буде вразливою для українських дронів

Розвідка Великої Британії проаналізувала заяву міністра оборони РФ Сергєя Шойгу про створення Дніпровської флотилії та бригади катерів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в новому розвідувальному огляді британського Міноборони.

У відомстві зазначили, що Дніпровська флотилія, ймовірно, буде вразливою для українських надводних дронів, які ефективно знищують російські судна, що діють у Чорному морі.

Як наголошують британські аналітики, за допомогою цього нового формування РФ, ймовірно, прагне охороняти водні шляхи Дніпра та острови, які відділяють окупаційні сили від підконтрольного Україні міста Херсон.

"Існує реальна можливість, що Дніпровська флотилія буде підпорядкована Дніпровській групі військ, яка об'єднала Запорізьку та Дніпровську групи військ у лютому 2024 року", – йдеться в огляді.

У розвідці вважають, що РФ, ймовірно, хоче завадити українським переправам через річку, таким як операція зі створення та утримання Кринського плацдарму.

У зв'язку з цим Міноборони Британії нагадало, що 17 березня 2024 року українські сили повідомили, що розбили 810-ту гвардійську російську бригаду морської піхоти в Кринках.

"Цілком ймовірно, що це формування матиме окремі функції річкового патрулювання, водночас Чорноморський флот діятиме далі у східній частині Чорного моря", – йдеться в огляді.

Напередодні розвідка Великої Британії розповіла, що РФ зіткнулася з дилемою щодо новостворених підрозділів: чи залишати їх у місцях дислокації після створення, чи перекидати їх для участі у воєнних діях в Україні.

Раніше британська розвідка проаналізувала, чи здатна РФ сформувати і забезпечити дві нові армії, створення яких раніше анонсував російський міністр оборони Сергєй Шойгу.

Перед цим йшлося про ситуацію з будівництвом Росією залізничної лінії через тимчасово окуповані території України.